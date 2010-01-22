У ПР розказали, як Могилевська тиждень жила на дивані у штабі і просила $3 млн

Кандидат на пост Президента України Юлія ТИМОШЕНКО витратила на свою виборчу кампанію в 1,5 разу більше коштів, ніж її опонент лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ. Так вважає народний депутат України, один з лідерів ПР Борис КОЛЕСНІКОВ.

Про це він сказав в інтерв`ю «Лівому берегу», у відповідь на прохання прокоментувати дані Комітету виборців України, який оцінює поточні витрати В.ЯНУКОВИЧА на вибори в 200 млн. доларів, Ю.ТИМОШЕНКО – в 190 млн. доларів.

Б.КОЛЕСНІКОВ, зокрема, сказав: «Ю.ТИМОШЕНКО, як мені видається, більше витратила. Найдорожче – розміщення рекламних роликів в телеефірі. Їх кількість у неї і Віктора Федоровича приблизно однакове, отже, витрати були такими самими. Чого не скажеш про зовнішню рекламу – її у Ю.ТИМОШЕНКО значно більше. А зовнішня реклама – задоволення не з дешевих, як розумієте. Конкретні цифри коментувати не хочу, але якщо порівнювати передвиборчі витрати, вийде, гадаю, 1 до 1,5 – на користь» Ю.ТИМОШЕНКО».

У відповідь на зауваження журналіста, що левову частку витрат мабуть становив тур на підтримку Ю.ТИМОШЕНКО «З Україною в серці!», куди ввійшло дуже багато українських артистів, Б.КОЛЕСНІКОВ відповів: «З артистів, яких ми хотіли запросити підтримувати Віктора Федоровича, але не змогли, назву лише Аню ЛОРАК – у неї до того моменту вже були зобов`язання. Що стосується Наталії МОГИЛЕВСЬКОЇ (вона на виборах 2004 року підтримувала В.ЯНУКОВИЧА – УНІАН)... Я читав інтерв`ю Миколи БАГРАЄВА «Лівому берегу», він говорить: після зустрічі з Ю.ТИМОШЕНКО Наталка вийшла з палаючими очима. Що горять не від захоплення – від доларів! Насправді там була зовсім інша історія. Н.МОГИЛЕВСЬКА тут, у штабі, тиждень жила на дивані – просила 3 млн. доларів гонорару. Але не можна співати на рівні сходового майданчика, ще й під фонограму, а гонорари вимагати, як у Celine Dion або Мariah Carey».

Далі Б.КОЛЕСНІКОВ сказав: «До М.БАГРАЄВА я з великою повагою ставлюся, він багато чого зробив – і «Таврійські ігри», і канал «М1», але в цьому інтерв`ю Остапа, як кажуть, понесло. Особливо – коли він назвав останній з`їзд ПР «зборами партгоспактиву», проведення якого нібито ще і обійшлося дорожче, ніж з`їзд БЮТ на Майдані. На Майдані шоу поставити – явно простіше, ніж з`їзд опозиційної партії! Що більший майданчик – то більше можна використовувати спецефектів».

За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, «наш з`їзд всі оцінили дуже високо – зарубіжні гості, іноземні фахівці-продюсери. А якщо йдеться про «партгоспактив», то я вам нагадаю переможний – перед створенням коаліції – з`їзд БЮТ, на якому дарували пам`ятні значки, на кшталт комсомольських, і вимпели: як раніше – ударникам соцпраці. У нашій команді, між іншим, є люди, які ставили шоу такого масштабу і розмаху, що М.БАГРАЄВ і в рожевих снах таких не поставить».