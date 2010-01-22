"Наша Україна": вибору в другому турі немає

«Наша Україна» закликає громадян пам’ятати про відповідальність за свій вибір у другому турі виборів Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві партії «Наша Україна» щодо політичної ситуації напередодні другого туру президентських виборів, яку було ухвалено сьогодні на засіданні політради.

«Наша Україна», цінуючи право кожного на вільне волевиявлення, не вважає за доцільне вказувати громадянам, за кого віддати свій голос у другому турі виборів», - йдеться у заяві. «Ми закликаємо скористатися своїм правом, пам’ятаючи, що це вибір кожного і відповідальність кожного, і за свій голос, і за долю країни», - заявляє «Наша Україна».

«Наша Україна» переконана, що у другому турі українське суспільство чекає непростий вибір. На думку партії, під загрозою державний суверенітет, курс на європейську інтеграцію на національне відродження, демократичні надбання останніх років, проведення в державі економічних і соціальних реформ, покликаних створити суспільство добробуту та злагоди. «Переконані, що для всіх громадян України, які поділяють такі цінності та перспективи, вибору у другому турі немає», - йдеться у заяві політради «Нашої України».