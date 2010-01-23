У ПР підозрюють, що Тимошенко роздавала вказівки львівській міліції

У Львівській облорганізації Партії регіонів заявляють, що міліція Львова була мобілізована, аби не пропустити учасників автопробігу «За єдність України!» із символікою Партії регіонів на площу, де відбувалося Всеукраїнське віче до Дня Соборності України за участю прем‘єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як ідеться у переданій агентству УНІАН заяві голови облорганізації Партії регіонів, народного депутата Петра ПИСАРЧУКА, «за вказівкою Ю.ТИМОШЕНКО майже вся міліція Львова була мобілізована на те, щоб не допустити туди львів’ян, котрі мають інші політичні уподобання».

«День Соборності України вкотре нагадав усім нам про потребу об’єднання країни, важливість пошуку порозуміння між усіма українцями. На жаль, у день цього великого свята своїм приїздом до Львова Юлія ТИМОШЕНКО не те що не об’єднала Україну, вона зуміла роз’єднати навіть Львів. Позвозивши зі всієї Західної України горстку своїх прихильників на майдан перед пам’ятником Шевченку, за вказівкою Ю.ТИМОШЕНКО майже вся міліція Львова була мобілізована на те, щоб недопустити туди львів’ян, котрі мають інші політичні уподобання», - йдеться у заяві голови Львівської обласної організації Партії регіонів.

П.ПИСАРЧУК наголошує, що «народне віче з нагоди важливої для кожного українця події було перетворено на партійний мітинг, нехтуючи законом, який забороняє ще проводити передвиборчу агітацію. При тому, знову не стрималась і привселюдно поливала брудом Віктора ЯНУКОВИЧА, а значить - і мільйони людей, що за нього проголосували у першому турі».

Як повідомляв УНІАН, 22 січня у Львові відбувся автопробіг з нагоди Дня Соборності України під гаслом «За єдність України!», у якому брали участь сотні автомобілів, прикрашених символікою Партії регіонів.

Близько 100 учасників автопробігу мали намір приєднатися до Всеукраїнського віче, однак посилені кордони міліції не пропустили їх на площу біля пам‘ятника Тарасу Шевченку.