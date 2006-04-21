Буш не вітав Януковича з перемогою

Президент США Джордж БУШ не вітав лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА з перемогою партії на парламентських виборах.

У прес-службі посольства США в Україні кореспондентові УНІАН зазначили, що помічник Президента США, заступник радника з національної безпеки Джек Даерс КРАУЧ під час візиту до України передав вітання від Президента Буша лише Президентові України Ющенкові.

Під час зустрічей з лідерами партій, що пройшли до парламенту, Крауч від себе поздоровив кожну з них.

Уряд США також привітав український народ з проведенням чесних демократичних виборів. Уряд Сполучених Штатів, сказали в посольстві, працюватиме з будь-яким урядом, сформованим в результаті дискусій про утворення парламентської коаліції та відданим принципам демократії та ринкової економіки, і не надає жодних переваг жодній політичній силі.

Як повідомляв УНІАН, прес-служба Партії регіонів повідомила, що помічник Президента США, заступник радника з національної безпеки Джек Даерс КРАУЧ передав Віктору ЯНУКОВИЧУ привітання від Президента США Джорджа БУША із закінченням демократичних виборів в Україні і переконливою перемогою на них Партії регіонів.

Партія регіонів на виборах до парламенту одержала 32,14% голосів.