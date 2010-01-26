До престижного рейтингу Financial Times увійшли два українці

Найбагатший українець, власник компанії СКМ і президент футбольного клубу «Шахтар» Рінат АХМЕТОВ та власник корпорації "Інтерпайп" Віктор ПІНЧУК увійшли до списку 50 лідерів ринків, що розвиваються (Emerging markets), укладеного британським виданням Financial Times.

Про це свідчить опублікований рейтинг, який має УНІАН.

На думку експертів FT, 50 оголошених лідерів визначали економічний розвиток держав, які вони представляють.

Financial Times зазначила, що українські олігархи, до яких належать Р.АХМЕТОВ та В.ПІНЧУК, на відміну російських, які підконтрольні Кремлю, мають набагато більший вплив на розвиток ситуації в Україні.

На думку експертів видання, власне олігархи контролюють більшу частину економіки України та основних політиків.

FT відзначила значне зростання ринків, що розвиваються, за останні 10 років, висловивши думку, що лідери в цій групі - так звана група БРИК (Бразилія, Росія, Індія та Китай) – до 2039 року можуть мати розвиненіші економіки, ніж нинішні 6 найбільших світових держав.

Лише Китай до 2041 року може випередити США за рівнем економічного зростання.