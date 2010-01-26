Луценко отримав відмашку завести внутрішні війська на поліграфкомбінат

Президент України Віктор ЮЩЕНКО ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 січня 2010 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення законності при виготовленні виборчих бюлетенів для повторного голосування з виборів Президента України».

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави

РНБО своїм рішенням доручила Міністерству внутрішніх справ України невідкладно забезпечити в установленому порядку охорону та оборону внутрішніми військами Міністерства внутрішніх справ України державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» на період до дня повторного голосування з виборів Президента України.

Міністерству фінансів України доручено забезпечити виконання з 27 січня 2010 року обов`язків керівника державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» найбільш професійно підготовленим і таким, якому надано допуск до державної таємниці із відповідним ступенем секретності, працівником з числа керівництва цього державного підприємства.

На Службу безпеки України покладено здійснення на період до дня повторного голосування з виборів Президента України контролю на державному підприємстві «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» за процесом виготовлення, зберігання та передачі виборчих бюлетенів.

Управлінню державної охорони України, Міністерству внутрішніх справ України доручено посилити в межах визначених повноважень режим охорони приміщень Центральної виборчої комісії, інших державних органів, уповноважених організовувати підготовку та проведення виборів Президента України.

Службі безпеки України доручено здійснити заходи щодо недопущення незаконного виготовлення виборчих бюлетенів, іншої виборчої документації.

Крім того, РНБО запропонувала Генеральній прокуратурі України у найкоротший строк забезпечити всебічне вивчення подій та надати правову оцінку фактам втручання у роботу державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів».

Як повідомляв УНІАН, 25 січня вранці поліграфкомбінат «Україна» у Києві зазнав нападу. Група людей намагалася увійти до приміщення комбінату, а після того, як це їм не вдалося, невідомі розбили шибки на першому поверсі, через які вони й потрапили до будівлі.

Партія регіонів заявила про спробу команди Юлії ТИМОШЕНКО змінити керівництво комбінату "Україна" з метою надрукувати зайві 1,5 млн. виборчих бюлетенів.

Разом з тим у БЮТ назвали ці заяви провокацією.

Крім того, міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що «йдеться не про бюлетені, йдеться про відстоювання бізнесу, близького до цієї партії. Ні про які додаткові тиражі (бюлетенів) мови бути не може». За його словами, «річ у тому, що поліграфкомбінат «Україна», зокрема, друкує паспорти і інші документи суворої звітності для державних потреб. Як відомо, народний депутат України Василь ГРИЦАК, який є близьким до консорціуму ЄДАПС, відмовився друкувати паспорти в січні, внаслідок чого сьогодні у нас 60 тис. громадян заплатили гроші, але не можуть одержати паспорт, оскільки ЄДАПС, фактично використовуючи своє монопольне становище і вплив на колишнього директора поліграфічного комбінату «Україна», відмовляється виконувати свої зобов`язання без попередньої оплати. Отже, Міністерство фінансів, в чиєму підпорядкуванні перебуває поліграфкомбінат «Україна», змінило директора».

«Йдеться про те, що монополію ЄДАПС на друкування паспортів буде розірвано», - сказав міністр.