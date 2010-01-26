Присвоєння Бандері звання Героя може розколоти Україну?
Швець про "неоднозначну фігуру"
Політик, який заявив про свої претензії на пост міського голови Дніпропетровська Микола ШВЕЦЬ вважає недоцільним присвоєння Степану Бандері звання Героя України, оскільки цей акт «не служитиме об`єднуючим чинником для Західної і Східної України». Про це він заявив в інтерв`ю дніпропетровському «9-у каналу».
«Степан Бандера – неоднозначна фігура. Для регіону, де він народився, він - борець за ідею. Для більшості жителів України він – посібник фашистів. Багато хто вважає, що руки Бандери обагрені кров`ю безневинних людей. Складно дати однозначну оцінку Степану Бандері, лише час розсудить. Але, насторожує і розчаровує те, що президентський указ про його нагородження було підписано в День Соборності України. Не викликає сумніву те, що цей акт глави держави не служитиме об`єднуючим чинником для Західної і Східної України, швидше – навпаки», - вважає М.ШВЕЦЬ.
На його думку, треба шукати інші, по-справжньому дієві форми об`єднання українців. Зокрема, необхідно шукати вирішення численних нагальних проблем ветеранів Великої Вітчизняної та інших локальних воєн, особливо це актуально напередодні святкування 65-ї річниці перемоги у Великій вітчизняній війні.
Як повідомляв УНІАН, 22 січня 2009 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив про присвоєння звання Героя України провідникові ОУН С.Бандері. Про підписання відповідного указу В.ЮЩЕНКО повідомив, виступаючи з промовою з нагоди Дня Соборності. Нагороду з рук Президента отримав внук С.Бандери.
За словами В.ЮЩЕНКА, С.Бандера боровся за незалежну країну. “І тому, якщо всій нації дати гармонійне посилання з цієї сторінки історії, то краще за все - зробити вчинок. Я його сьогодні зробив, щоб показати значній частині українців, які не знають дійсної місії, чину, ролі Степана Бандери, - будь ласка, ознайомтеся, це людина, яка боролася за Україну, коли про неї мало хто так піклувалися. Для іншої частини, які знають про цей чин, про цей вчинок - це комплімент, що кожна людина, яка присвятила себе боротьбі за наш суверенітет, за нашу незалежність, рано чи пізно ми стоятимемо перед фактом, що правда торжествуватиме”, - сказав Президент.
В.ЮЩЕНКО зазначив, що в підписанні відповідного указу не треба шукати політики, водночас він закликав пам`ятати історію України в частині боротьби за незалежність.