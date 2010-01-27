Кириленко: ВР має прийняти зміни до Закону про вибори і від БЮТ, і від ПР

«За Україну!»закликає проголосувати обидва законопроекти про зміни до закону «Про вибори Президента України», внесені на позачергову сесію парламенту як БЮТом, так і Партією регіонів. Про це заявив лідер партії «За Україну!» і керівник однойменної парламентської групи В’ячеслав Кириленко.

«Коли свого часу БЮТ і Партія регіонів разом приймали нинішній закон про вибори Президента і разом відхиляли всі розумні поправки, ми попереджали, що цей закон недолугий», - нагадав Кириленко. «І ми були праві, бо тепер чимало норм цього закону визнано неконституційними, а інші викликають взаємні підозри кандидатів».

«За Україну!» вважає обидва законопроекти слушними. Ми не повинні допустити ні махінацій зі списками виборців і голосуванням на дому, ні зриву роботи виборчих комісій. Ми пропонуємо пов’язати обидві проблеми і ухвалити обидва законопроекти», - заявив В’ячеслав Кириленко.

«Для нас головне – не допустити нечесних виборів та правового хаосу після виборів», - зазначив голова групи «За Україну!».