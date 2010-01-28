Литвин розповів, хто вирішить долю другого туру

Результати другого туру президентських виборів визначить позиція міжнародних спостерігачів.

Про це заявив спікер Володимир Литвин в ефірі 5 каналу.

"Результати виборів визначить позиція міжнародних спостерігачів. Якщо вони скажуть, що все було більш-менш штатно, будь-які крики...не будуть мати значення. Крики будуть, судові позови будуть, але це нічого не дасть", - наголосив він.

"Все вирішить, що скажуть міжнародні спостерігачі. Скажуть, що було без істотних порушень, або порушення були, але вони істотно не вплинули на волевиявлення людей, то результат буде очевидний", - заявив спікер.

Відповідаючи на питання, чи можливий компроміс між кандидатами у президенти Віктором Януковичем і Юлією Тимошенко, Литвин сказав: "Можливий, але в українському вимірі, що хтось один здасться".

Коментуючи ситуацію навколо змін до закону про вибори, він зазначив: "Тут політики демонструють дивовижну непослідовність".

"Вони спочатку цей закон вносять, після цього стверджують, що між першим і другим туром закон не повинен зазнавати змін, а потім самі ж пропонують зміни.", - наголосив спікер.

"Або ми завершимо ці вибори, або ці вибори не будуть завершені. Формування комісій 50/50 може призвести до того, що ми не зможемо звести кінці з кінцями, тобто отримати протоколи", - наголосив Литвин.

"На заході України представники Януковича можуть відмовитися брати участь у підрахунку голосів і підписанні протоколів. Те ж саме можуть продемонструвати представники Тимошенко на сході чи на півдні України", - вважає він.

Також, за словами Литвина, "результати виборів будуть вирішуватися в Києві і нічого поїздки кандидатів вже не дадуть".

Українська правда