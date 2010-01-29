Кравчук думає, що Тимошенко Тігіпка не їстиме

Довірена особа кандидата у президенти України Юлії ТИМОШЕНКО, колишній глава держави Леонід КРАВЧУК вважає, що Ю.ТИМОШЕНКО, пропонуючи Сергію ТІГІПКУ посаду прем’єр-міністра, дає йому можливість проводити власні економічні реформи, які він декларував у своїй передвиборчій програмі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.КРАВЧУК сказав учора на прес-конференції в Чернівцях.

За його словами, пропозиція С.ТІГІПКУ очолити уряд у разі перемоги Ю.ТИМОШЕНКО на президентських виборах «у перекладі на нормальну мову означає, що сьогодні, згідно Конституції України, прем’єр-міністр - перша особа в економіці. Цією пропозицією ТИМОШЕНКО сказала дві важливі речі: вона погоджується на ті зміни в країні, які задекларував у своїй програмі С.ТІГІПКО, і що вона віддає перевагу ініціативу у питаннях реформ прем’єр-міністрові ТІГІПКУ».

«Це дуже промовистий факт, я знаю що кажу», - додав Л.КРАВЧУК.

«Багато хто мені задає питання, що спочатку ТИМОШЕНКО дасть посаду ТІГІПКОВІ, щоб за неї проголосували його виборці, а потім «його з’їсть». Таким я хочу сказати, що ТИМОШЕНКО не така примітивна, як декому здається. Якби вона так зробила, то вона з’їсть і сама себе. Вона це добре знає і готова до такої співпраці», - наголосив Л.КРАВЧУК.

Водночас він порекомендував С.ТІГІПКУ «чітко визначатися».

«Якщо він відмовляється - то значить, він не хоче проводити ці реформи», - вважає Л.КРАВЧУК.