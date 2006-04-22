Експерти ”вираховують” нового Луганського губернатора

25 квітня депутати Луганської обласної ради у ході другої сесії запропонують свою кандидатуру на посаду голови обласної державної адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у прямому ефірі обласного телебачення вчора ввечері заявив голова Луганської обласної ради Валерій ГОЛЕНКО.

Місцеві експерти серед імовірних кандидатів на губернаторське крісло називають колишнього головного податківця області Олександра АНТИПОВА, першого заступника голови ОДА Олександра КОБІТЄВА, а також депутатів Верховної Ради четвертого скликання, які цього разу не потрапили до парламенту, - Василя НАДРАГУ (Народна партія), Миколу ГАПОЧКУ (був членом фракції «Регіони України», цього разу не балотувався у ВР), Валентина ДЗОНЯ (НДП).

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО 21 квітня доручив главі Секретаріату Президента Олегу РИБАЧУКУ і прем`єр-міністру Юрію ЄХАНУРОВУ розглянути заяву голови Луганської облдержадміністрації Геннадія МОСКАЛЯ про відпустку і подальшу відставку.