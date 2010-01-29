Ющенко вивів Луценка зі складу РНБО
16:37, 29 січня 2010Політика
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Місце зайняв Кіхтенко
Президент України Віктор ЮЩЕНКО вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони України Юрія ЛУЦЕНКО.
Про це йдеться в указі глави держави, оприлюдненому на його офіційному сайті.
Крім того, Президент увів до складу Ради національної безпеки і оборони України начальника Головного управління - командувача внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України Олександра КІХТЕНКА.
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