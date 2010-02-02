Литвин: незалежно від того, хто переможе на виборах, Росія «тиснутиме»

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що свій перший візит новообраний Президент України здійснить у Росію.

Про це він сказав в інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы».

«Я думаю, що перший візит і так буде в Росію, тому рекомендувати не варто», - сказав В.ЛИТВИН.

Він також вважає, що, незалежно від того, хто переможе на президентських виборах, Росія продовжить «проводити свою лінію» стосовно України.

«Я думаю, навіть більше тиснутиме. Ціни на газ ніхто змінювати не буде, бо Росія внутрішні ціни на газ піднімає у себе, так?», - зазначив В.ЛИТВИН.

У той же час, на його думку, новий Президент України, насамперед, у своїх виступах більше говоритиме про відносини з ЄС.

«Поведінка наших керівників буде такою: оскільки під час виборчої кампанії всі демонструють лояльність по відношенню до Росії, і на рівні словесів відбувається певний перекіс, навіть великий, то треба буде хоча б на рівні слів відновити рівновагу, здебільшого говоритимуть про Європу. І будуть погляди спрямовані туди для того, щоб сприйняли», - сказав В.ЛИТВИН.

Він також вважає, що діалог з Росією буде вельми складним, і пов`язаний він буде, насамперед, з виконанням умов газових контрактів.

«А це майже мільярд доларів щомісяця треба давати. Економічна ситуація в країні надзвичайно складна. Але я розраховую і сподіваюся, що діалог буде відновлено», - сказав спікер ВР.

В.ЛИТВИН підкреслив, що сьогодні відносини між країнами стоять «на паузі - вони перебувають у такій нижній точці замерзання». «Коли на найвищому рівні немає діалогу, то на всіх інших рівнях діалоги заморожені», - додав він.

«Повірте, у мене дуже добрі стосунки з усіма російськими політиками, але я відчуваю стримуючий чинник, який присутній у їхніх діях. Я, в принципі, дію незалежно від настрою Президента чи прем`єр-міністра України, але я розумію, що у вас все-таки більше така збудована система ієрархії», - сказав він.