Янукович обіцяє показати «вищий пілотаж» та дати народу драйв

Кандидат у президенти України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ не виключає, що на посту глави держави ініціюватиме проведення конституційної реформи, якщо влада продовжуватиме працювати неефективно, й внесення змін до Основного Закону вимагатиме народ.

Про це він заявив у понеділок в ефірі програми «Кращий кандидат» на телеканалі ICTV.

«Сьогоднішній стан суспільства очікує від політиків змін. Щойно я отримаю цей мандат довіри на ці зміни – я отримаю від імені українського народу право вимагати від політиків, від усіх гілок влади підкоритися волі українського народу», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ, відповідаючи на запитання стосовно його бачення шляхів подолання внутрішньополітичної кризи в державі.

На переконання кандидата у президенти, багато чого залежатиме від того, наскільки український політикум буде готовий працювати ефективно.

«Якщо у мене з’являться навіть мінімальні сумніви, що необхідно міняти цю систему, – я звернуся до українського народу. Це може відбутися у будь-який час», - заявив В.ЯНУКОВИЧ на уточнююче запитання про можливість проведення конституційної реформи в України, що передбачає розширення повноважень Президента.

На його переконання, влада повинна працювати чесно й ефективно, повинна показувати «вищій пілотаж». «Коли він є – тоді є у народу драйв, є мотивація і цікаво жити», - зауважив лідер Партії регіонів.