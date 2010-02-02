Бюлетені на другий тур вже надрукували

Вчора поліграфічний комбінат «Україна» завершив без будь-яких порушень друк виборчих бюлетенів для голосування у другому турі президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«За даними і відеоспостереження, і фізичного контролю усі понад 37 млн. бюлетенів надруковані виключно у законний спосіб», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, вся кількість надрукованих бюлетенів у супроводі охорони СБУ і МВС буде доставлена у встановлені терміни до виборчих дільниць.