СБУ перевірила усі санаторії під Києвом: бойовиків не знайшли

Служба безпеки України не виявила в санаторіях поблизу столиці будь-яких бойовиків чи озброєних громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Після того як було відпрацьовано кожен санаторій, ми можемо сказати, що в них немає ні бойовиків, ні озброєних громадян», - зазначив він.

Разом із тим В.НАЛИВАЙЧЕНКО закликав політиків не залякувати людей.

Він запевнив, що СБУ докладе максимум зусиль для того, щоб будь-які угруповання не з’явилися у столиці, в тому числі й під час виборів.

Крім того, В.НАЛИВАЙЧЕНКО попросив громадян «не звертати увагу на чорний піар політиків і приходити голосувати».

«СБУ забезпечить відповідний порядок», - наголосив він.

Як повідомлялося, про те, що під Києвом на базах відпочинку розміщуються бойовики, які готові до захоплення влади, заявляла минулого тижня кандидат у президенти, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.