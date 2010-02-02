Янукович: ця влада вже припливла

Кандидат у президенти, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що чинний уряд доводить країну до банкрутства, витрачаючи авансом уже сьогодні 1,5 млрд. грн. коштів бюджету, передбачених на третій-четвертий квартали року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на прес-конференції у Єнакієвому Донецької області.

На його переконання, уряд під керівництвом прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО сьогодні вже не здатний керувати державою. «Те, що казначейські рахунки пусті і що сьогодні практично вже з третього-четвертого кварталу перекинуто на лютий 1,5 млрд. грн. прибутку авансом наперед – це свідчить, що ця влада вже припливла, до чого прагнула – до банкрутства», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що одразу після виборів постане питання «відлучення від влади цього уряду». При цьому В.ЯНУКОВИЧ висловив думку, що «вони самі розбіжаться».

Лідер Партії регіонів констатував, що через недофінансування місцевих бюджетів на межі фолу перебуває виплата зарплат і пенсій.