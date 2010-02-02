«Радикально енергійний Луценко» у разі перемоги Тимошенко залишиться

В.о. міністра внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО готовий у разі перемоги Юлії ТИМОШЕНКО залишитися на посаді міністра внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Львові.

«Після перемоги Юлії ТИМОШЕНКО я залишуся на своїй посаді міністра внутрішніх справ України і сподіваюся, що генпрокурором буде призначено принципову людину», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

Він наголосив на тому, що лише Президент Ю.ТИМОШЕНКО буде визначатися, хто стане генеральним прокурором України, однак, на його думку, серед кількох кандидатур, які зараз розглядаються, «може бути прокурор Львівської області Олексій БАГАНЕЦЬ».

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, йому особисто імпонує тандем «радикально енергійний ЛУЦЕНКО – міністр внутрішніх справ і такий же радикально енергійний генпрокурор Олексій БАГАНЕЦЬ».

Також він наголосив на тому, таких, як О.БАГАНЕЦЬ – «чотири обласних прокурори, з якими легко і приємно працювати, а є такі, що ховаються, ухвалюючи рішення на користь бандитів».

«Якщо у Генпрокуратурі не буде десяти резонансних судових вироків оприлюднено, то продовжувати роботу на цій розпеченій пательні без права на перемогу я не хочу. Але не виключаю, що якщо буде ситуація, яка склалася з моєю відставкою, і Юлія ТИМОШЕНКО закликала залишитися на посаді, якщо мені скажуть продовжувати далі виконувати обов’язки, не виключаю, залишусь у цьому окопі, в якому воюю чотири роки», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

Він категорично відмовився прогнозувати розвиток подій у разі перемоги Віктора ЯНУКОВИЧА на виборах, наголосивши, що «не готував і не готує собі запасних аеродромів».

«Чим буду займатися? У разі поразки демократичних сил буду займатися політичною діяльністю. Смію запевнити – бурхливою політичною діяльністю», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.