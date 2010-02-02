Янукович назвав найбільший для себе ризик у другому турі

Кандидат у президенти, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає найбільшим ризиком для себе у другому турі виборів глави держави передчасну впевненість його прихильників у перемозі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на прес-конференції у Єнакієвому Донецької області.

«Для нас найбільший ризик, якщо наші виборці вважають, що ми вже перемогли», - зауважив він.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що на сьогодні зроблено лише перший крок до перемоги на виборах Президента, але все залежатиме від активності його виборців і їхньої явки на виборчі дільниці 7 лютого. «Інших ризиків я ніяких не бачу», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас, він підкреслив, що зміни до закону про вибори Президента, запропоновані Партією регіонів, які розглядатимуться 3 лютого на позачерговому засіданні Верховної Ради, мають на меті «позбавити Юлію ТИМОШЕНКО жодних шансів зірвати чи фальсифікувати вибори».