Світовий конґрес українців розповсюдив заяву з приводу виборів

Світовий конґрес українців закликає усіх українських виборців, що „проживають на батьківській землі та за її межами, відчути особисту відповідальність та взяти активну участь у другому турі президентських виборів, віддавши свої голоси за кандидата, який служитиме інтересам України і українського народу, зміцнюватиме незалежність України, сприятиме утвердженню статусу української як єдиної державної мови та обере курс подальшої демократизації, українізації та інтеграції в європейське суспільство”.

Про це йдеться у заяві СКУ, розповсюдженій за київським часом у ніч на 2 лютого.

Вибори 7 лютого, вважають у діаспорі, „стануть вирішальними у визначенні стратегічного напрямку Української держави: чи Україна й далі буде зміцнювати свій суверенітет і незалежність, розбудовувати демократичне суспільство, здійснювати європейський курс, відновлювати історичну пам’ять свого народу та відроджувати його багатовікові цінності, зокрема українську мову та культуру”.

Зважаючи на важливість широкого волевиявлення українських громадян у справі загальнодержавного масштабу, Світовий конґрес українців висловлює своє схвилювання значним зниженням рівня їхньої участі у першому турі виборів. „За п’ять років загальна кількість виборців знизилася майже на 4,5 мільйони. Це говорить про те, що значна частина українців не скористалась одним із невід’ємних надбань демократичного суспільства – правом голосу, який дає унікальну можливість кожному виявити свою власну волю у вирішенні важливої загальнонародної справи”, йдеться у заяві СКУ.