У БЮТ кажуть, що влада Києва шантажем змушує голосувати за Януковича

Влада столиці продовжує шантажувати киян, що працюють у підконтрольних йому та його оточенню установах: у другому турі президентських виборів люди мають голосувати виключно за Віктора ЯНУКОВИЧА під загрозою бути звільненими.

Такі умови поставило керівництво одного з підприємств міста своїм підлеглим, кількість яких складає 6000 працівників, повідомили УНІАН у прес-службі фракції БЮТ у Київраді.

У фракції відзначили, що відповідні скарги надійшли на гарячу лінію депутатів фракції «Блок Юлії Тимошенко» у Київській міській раді.

«У разі відмови працівникам погрожують звільненням. І це не плітки, це факти. На зборах керівників департаментів цього підприємства людям сказали: або голосуйте за В.ЯНУКОВИЧА, або не приходьте на вибори взагалі», - заявила голова депутатської фракції БЮТ у Київраді Тетяна МЕЛІХОВА.

За отриманою від співробітників підприємства інформацією, за В.ЯНУКОВИЧА мають проголосувати 70% працівників підприємства. Для відстеження того, як голосуватимуть співробітники, керівництвом було розроблено спеціальний механізм.

«Оточення Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО вже давно вийшло за всі розумні межі. Про яке демократичне суспільство веде мову В.ЯНУКОВИЧ, коли навіть свою передвиборну кампанію проводить виключно залякуванням та шантажем з використанням адмінресурсу?!», - заявляє Т.МЕЛІХОВА.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України від БЮТ, керівник Київського міського штабу кандидата на пост Президента Юлії ТИМОШЕНКО Анатолій СЕМИНОГА сьогодні на прес-конференції заявив, що київських лікарів змушують фальсифікувати результати голосування на користь В.ЯНУКОВИЧА.