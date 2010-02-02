Янукович назвав найкращу протидію проти фальсифікацій

Кандидат у президенти, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає найкращою протидією фальсифікації результатів виборів свою перемогу над Юлією ТИМОШЕНКО у другому турі виборів з відривом у 15%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у прямому ефірі Донецької телекомпанії “Донбас”.

Політик зазначив, що дуже сподівається на активність своїх прихильників в усій Україні.

“Найкращий варіант протидії фальсифікації – отримати у другому турі розрив відсотків у 15. Я би вважав, що це, як мінімум, було б правильно. І тоді жодних фальсифікацій і близько не буде”, – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас, звертаючись до своєї команди і виборців, він зауважив, що у будь-якому випадку не можна допустити, щоб розрив між ним і Ю.ТИМОШЕНКО становив менше 10%.