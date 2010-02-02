Міськрада Ялти просить скасувати указ про присвоєння Бандері звання Героя
Як такий, що розколює Україну
Міська рада Ялти просить Президента України Віктора ЮЩЕНКА скасувати указ про присвоєння провіднику Організації українських націоналістів Степану Бандері звання Героя України.
«Надмірна героїзація дій колишніх лідерів руху ОУН-УПА є образою і наругою над пам`яттю тих поколінь, які поклали свої життя у непримиренній боротьбі з фашистською Німеччиною в роки Великої Вітчизняної війни, хто загинув від рук націоналістичного підпілля у мирний час», - йдеться у заяві, текст якої був ухвалений на позачерговій сесії міськради і переданий УНІАН прес-службою мерії.
Ялтинські депутати вважають, що указ В.ЮЩЕНКА ще більше розколює українське суспільство.
«Ми проти переписування історії, і заявляємо, що присвоєння звання Героя України Степану Бандері у день Соборності (об`єднання) України не сприяє її об`єднанню. Звертаємося до Вас, як до глави держави, і наполягаємо на скасуванні указу «Про присвоєння С.Бандері звання Героя України», - заявили в міськраді Ялти.
Як повідомляв УНІАН, 22 січня, виступаючи з промовою з нагоди Дня Соборності, Президент заявив про присвоєння С.Бандері звання Героя України. Нагороду з рук глави держави одержав внук провідника ОУН. За словами В.ЮЩЕНКа, С.Бандера боровся за незалежну країну.