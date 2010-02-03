Ющенко під кінець вирішив наскаржитися КС на призначення Москаля
08:23, 03 лютого 2010Політика
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Подання йшло 1,5 місяці
Вчора до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання Президента України щодо розпорядження Кабінету міністрів «Про призначення МОСКАЛЯ Г.Г. заступником міністра внутрішніх справ України – начальником Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим» від 16 грудня 2009 року № 1527-р.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, згідно з Регламентом Конституційного Суду, конституційне подання передано на вивчення у Секретаріат КС.
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