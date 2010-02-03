Ющенко скликає позачергове засідання РНБО

Сьогодні під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА відбудеться позачергове засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, на засіданні розглядатимуться два питання: “Щодо забезпечення реалізації громадянами України конституційних виборчих прав під час повторного голосування на виборах Президента України 7 лютого 2010 року” та “Про пропозицію Ради національної безпеки і оборони України щодо оголошення міста Калуш та Калуського району Івано-Франківської області України зонами надзвичайної екологічної ситуації”.