Королевська побачила, що Донбас назавжди змінився

Після першого туру президентських виборів Донбас назавжди змінився, а виборець став більш розбірливим і вимогливим до влади. Так оцінила настрої людей на сході України напередодні другого туру народний депутат України, керівник штабу «Донбас» кандидата на пост Президента України Юлії ТИМОШЕНКО Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомили УНІАН у штабі, вона вважає, що таким чином виявляється середній клас, що претендує на контроль за діяльністю влади.

«Абсолютно очевидно, що політичне обличчя Донбасу змінилося – помолодшало. У регіоні нарешті сформувався цілісний і достатньо послідовний запит на прагматичних, ідеологічно послідовних, а головне - професійних і відповідальних політиків», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА. За її словами, тут вже не буде голосування «за свого» чи з примусу. «Наш виборець навчився думати, оцінювати і аналізувати. Спільний результат ТІГІПКА, ТИМОШЕНКО, ЯЦЕНЮКА після першого туру президентських виборів становить близько 20%, а це - кожен п`ятий житель регіону», - говорить депутат. На її думку, такий результат свідчить про те, що в регіоні формується достатньо сильний середній клас, який претендує не просто на усвідомлений вибір, але й на контроль за діями влади всіх рівнів. Вона вважає, що правила суспільно-політичної комунікації в регіоні змінилися назавжди.

«Риторика вузького регіонального патріотизму відходить в минуле. Тепер неможливо прийти до влади тільки за закликом підтримати свого кандидата і свою політичну силу. І Партія регіонів це відчує на найближчих місцевих виборах, коли народ свідомо голосуватиме проти мародерів при владі, проти тотального непрофесіоналізму, святенництва і корупції», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.