Дніпропетровський губернатор - про висловлену недовіру: це істерика ПР

Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Віктор БОНДАР вважає висловлення сьогодні йому недовіри політичною істерикою Партії регіонів, яка має більшість у Дніпропетровській обласній раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.БОНДАР заявив сьогодні журналістам після сесії облради.

«Вважаю, що не все так добре в Партії регіонів на Дніпропетровщині перед другим туром виборів Президента. Тому «регіонали» шукають приводи для нагнітання обстановки, щоб виборець злякався і пішов голосувати за їх кандидата», - зазначив голова Дніпропетровської ОДА.

За словами В.БОНДАРЯ, саме Дніпропетровщина буде визначати своїм голосуванням наступного Президента України.

В.БОНДАР відкинув звинувачення Партії регіонів у застосуванні ним адмінресурсу, підкресливши, що обласні та місцеві телеканали віддають перевагу політичній рекламі кандидата в Президенти В.ЯНУКОВИЧА.

Він наголосив, що висловлення йому недовіри депутатами Дніпропетровської облради не має жодних юридичних підстав і наслідків і є політично замовним.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 лютого, депутати Дніпропетровської обласної ради на позачерговій сесії висловили недовіру голові Дніпропетровської облдержадміністрації В.БОНДАРЮ.

За це рішення проголосували 53 депутати з 72, присутніх у залі (всього у Дніпропетровській облраді 100 депутатів).

Депутати, зокрема, звинуватили В.БОНДАРЯ у застосуванні адмінресурсу перед другим туром виборів Президента України, у тому, що в області «не чистяться дороги від снігу, що може призвести до зриву голосування 7 лютого».