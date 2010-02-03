ПР готується до голосування: вхід у президію заблокували кріслом
16:11, 03 лютого 2010Політика
6204 0
Розглянули 190 поправок
Парламент продовжує розглядати поправки до закону про внесення змін до закону про вибори Президента України.
Як передає кореспондент УНІАН, на даний час депутати розглянули близько 190 поправок.
Водночас народні депутати з фракції Партії регіонів збираються біля президії парламенту. Раніше поблизу президії перебувало п’ять депутатів, а зараз їх вже 11. Вони заставили вхід у президію кріслом.
В сесійній залі на даний час відсутні члени фракції Блоку Литвина та дуже мало депутатів від блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter