ПР готується до голосування: вхід у президію заблокували кріслом

Парламент продовжує розглядати поправки до закону про внесення змін до закону про вибори Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, на даний час депутати розглянули близько 190 поправок.

Водночас народні депутати з фракції Партії регіонів збираються біля президії парламенту. Раніше поблизу президії перебувало п’ять депутатів, а зараз їх вже 11. Вони заставили вхід у президію кріслом.

В сесійній залі на даний час відсутні члени фракції Блоку Литвина та дуже мало депутатів від блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.