У регіонала Тедеєва вкрали картку для голосування
16:30, 03 лютого 2010Політика
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Голова ВР попросив повернути
|Ельбрус ТЕДЕЄВ
Як передає кореспондент УНІАН, В.ЛИТВИН зазначив, що до нього письмово звернулися з приводу того, що «поцупили картку в народного депутата України Ельбруса ТЕДЕЄВА».
Голова ВР попросив повернути картку.
Наразі парламент продовжує розгляд поправок до законопроекту про вибори Президента України. На цей час уже розглянуто близько 210 поправок.
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