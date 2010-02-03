У регіонала Тедеєва вкрали картку для голосування

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН звернувся до народних депутатів з проханням повернути картку для голосування народному депутату Ельбрусу ТЕДЕЄВУ (фракція Партії регіонів).

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЛИТВИН зазначив, що до нього письмово звернулися з приводу того, що «поцупили картку в народного депутата України Ельбруса ТЕДЕЄВА».

Голова ВР попросив повернути картку.

Наразі парламент продовжує розгляд поправок до законопроекту про вибори Президента України. На цей час уже розглянуто близько 210 поправок.