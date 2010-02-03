БЮТ «засвистав» НУ-НС за підтримку регіоналів

Після ухвалення в цілому змін до закону про вибори Президента депутати від БЮТ та частина депутатів фракції “Наша Україна – Народна самооборона” з’ясовували стосунки.

Зокрема, цього разу до бійки не дійшло, але між депутатами відбулася словесна перепалка. Зокрема, депутати від фракції БЮТ голосно кричали «ганьба!» частині депутатів від фракції НУ-НС за те, що вони проголосували за ухвалення цього закону.

Крім того, депутат від фракції БЮТ Володимир БОНДАРЕНКО кинув стос паперів у бік депутата від фракції НУ-НС Івана СТОЙКА.

У розмові журналістам депутат від фракції БЮТ В.БОНДАРЕНКО заявив, що сьогоднішнє голосування підтвердило існування таємної угоди про співпрацю після виборів між Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 лютого, Верховна Рада України ухвалила в цілому закон України «Про внесення змін до закону України «Про вибори Президента України».

За таке рішення проголосували 233 народних депутати з 243, зареєстрованих у сесійній залі. За ухвалення документа проголосували 172 депутати від фракції Партії регіонів, один – від БЮТ, 29 – від НУ-НС, 27 – від КПУ та 4 – позафракційні. При цьому під час голосування частина депутатів від фракції Партії регіонів сиділи на місцях депутатів від фракції НУ-НС, аби не дати їх колегам, які належать до коаліції, витягнути картки під час голосування.