Черновецький виділив 1,5 мільйона на гіпс для киян

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ розпорядився щодо негайного виділення додаткових коштів в розмірі 1,5 млн. грн. на фінансування лікувальних закладів, в яких працюють травмпункти.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Ірену КІЛЬЧИЦЬКУ.

«У зв’язку із складними погодними умовами до травматологічних пунктів столичних лікарень звертається велика кількість людей. Для нас вкрай важливо, щоб всі лікувальні установи, в яких працюють травмпункти, були повною мірою забезпечені рентгенівською плівкою, бинтами, гіпсом та іншими медичними засобами для надання якісної та своєчасної допомоги громадянам», – зазначила І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Згідно з даними Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення КМДА, у період з 17 грудня 2009 року по 31 січня 2010 року у лікувальних закладах міста Києва зареєстровано 10 тис. 182 звернення щодо травмування через ожеледь.