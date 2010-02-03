Тимошенко звільнила заступника міністра оборони
Крупко каже, за власним бажанням
Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні ухвалив рішення про звільнення Богдана БУЦИ з посади заступника міністра оборони України.
|Петро КРУПКО
За словами П.КРУПКА, уряд задовольнив заяву Б.БУЦИ про звільнення за власним бажанням.
Довідка УНІАН. Б.БУЦА в січні 2008 року був призначений на посаду заступника міністра оборони, яка була введена додатково в керівному складі Міністерства оборони.
У першій половині 90-х років Б.БУЦА працював першим заступником начальника регіонального відділення Фонду державного майна у Львівській області. У 1998-1999 рр. – заступник голови Львівської облдержадміністрації з питань промисловості та будівництва.
У 2005-2006 роках працював міністром Кабінету міністрів в уряді Юрія ЄХАНУРОВА.
З 26 вересня 2006 року по 6 серпня 2007 року Б.БУЦА був радником Президента Віктора ЮЩЕНКА.