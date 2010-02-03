Тимошенко звільнила заступника міністра оборони

Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні ухвалив рішення про звільнення Богдана БУЦИ з посади заступника міністра оборони України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Петро КРУПКО сьогодні журналістам.

За словами П.КРУПКА, уряд задовольнив заяву Б.БУЦИ про звільнення за власним бажанням.

Довідка УНІАН. Б.БУЦА в січні 2008 року був призначений на посаду заступника міністра оборони, яка була введена додатково в керівному складі Міністерства оборони.

У першій половині 90-х років Б.БУЦА працював першим заступником начальника регіонального відділення Фонду державного майна у Львівській області. У 1998-1999 рр. – заступник голови Львівської облдержадміністрації з питань промисловості та будівництва.

У 2005-2006 роках працював міністром Кабінету міністрів в уряді Юрія ЄХАНУРОВА.

З 26 вересня 2006 року по 6 серпня 2007 року Б.БУЦА був радником Президента Віктора ЮЩЕНКА.