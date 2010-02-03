Тимошенко скасувала поїздку до Львова

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО скасувала заплановану на 4 лютого робочу поїздку у Львів.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар голови Львівської облдержадміністрації Ольга КУЛИК.

Як стало відомо з львівського обласного штабу кандидата у Президенти Ю.ТИМОШЕНКО, прем’єр відмінила свою поїздку на Львівщину, оскільки має намір скликати у Києві прес-конференцію у зв’язку з прийнятими сьогодні змінами до закону про вибори.