Тимошенко скасувала поїздку до Львова

19:59, 03 лютого 2010
Політика
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Прес-конференція відбудеться в Києві

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО скасувала заплановану на 4 лютого робочу поїздку у Львів.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар голови Львівської облдержадміністрації Ольга КУЛИК.

Як стало відомо з львівського обласного штабу кандидата у Президенти Ю.ТИМОШЕНКО, прем’єр відмінила свою поїздку на Львівщину, оскільки має намір скликати у Києві прес-конференцію у зв’язку з прийнятими сьогодні змінами до закону про вибори.

 

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