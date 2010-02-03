Тимошенко скасувала поїздку до Львова
19:59, 03 лютого 2010Політика
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Прес-конференція відбудеться в Києві
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО скасувала заплановану на 4 лютого робочу поїздку у Львів.
Про це УНІАН повідомила прес-секретар голови Львівської облдержадміністрації Ольга КУЛИК.
Як стало відомо з львівського обласного штабу кандидата у Президенти Ю.ТИМОШЕНКО, прем’єр відмінила свою поїздку на Львівщину, оскільки має намір скликати у Києві прес-конференцію у зв’язку з прийнятими сьогодні змінами до закону про вибори.
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