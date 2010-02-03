Тимошенко: фальсифікацій такого рівня навіть у 2004 році не було
Кандидат терміново запросила дипломатів
Кандидат на пост Президента України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що світова спільнота має відреагувати на прийняття змін до Закону "Про вибори Президента України", які призведуть до фальсифікацій результатів виборів 7 лютого.
Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні в ефірі телеканалу "1+1".
"Я чекаю, що світова спільнота, - яка може, не втручаючись у процес, давати оцінки, висновки, свою позицію, - що все ж таки світова спільнота на це відреагує", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Кандидат в Президенти також повідомила, що в екстреному порядку запросила сьогодні на зустріч керівника Місії ОБСЄ, а також послів, акредитованих в Україні, від країн "Великої сімки". "Я розповіла про всі нюанси змін до закону про вибори, які проводили сьогодні нашвидкоруч і сказала про те, що якщо цей закон стане реальністю, виборів в Україні просто не буде. Це буде фальсифікація такого рівня, якого не було навіть в 2004 році", - зазначила вона.