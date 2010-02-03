Тимошенко виключає можливість співпраці з Януковичем

Кандидат на пост Президента України Юлія ТИМОШЕНКО виключає можливість своєї співпраці з лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ після виборів.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні у ефірі телеканалу "1+1".

"Для мене ЯНУКОВИЧ – це не лідер, не кандидат в президенти, не політик. Це ставленик української олігархії, маріонетка, через яку вони хочуть далі забрати у держави всі стратегічні об’єкти", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кандидат в Президенти також спростувала інформацію про те, що раніше намагалася налагодити співпрацю з В.ЯНУКОВИЧЕМ. "Історія таких прикладів не знає", - підкреслила вона.

Водночас, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що після виборів у разі своєї перемоги докладе всіх зусиль для прийняття в Верховній Раді закону про опозицію. "Я зроблю все для того, щоб був прийнятий закон про опозицію, про парламентську опозицію, який нарешті дає право парламентській опозиції мати інструменти притягнення чиновників до відповідальності, в тому числі до кримінальної. Щоб не треба було чекати відповідальності чиновника, коли він прийде в опозицію, а там будуть з ним розправлятися", - додала вона.

Кандидат в Президенти нагадала, що відповідний проект вже знаходиться в парламенті.

"Якщо вибори завершаться правильно, якщо я зможу перемогти, закон про парламентську опозицію стане реальністю у державі. Я опозиції дам права через Рахункову палату, через спеціальні слідчі комісії вести слідчі дії проти кожного чиновника, який порушив закон. І з матеріалами йти не до прокуратури, а прямо в суд і притягати до відповідальності", - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.