Добкін знову має намір балотуватися в мери Харкова

Харківський міський голова, керівник виборчого штабу кандидата в президенти України Віктора ЯНУКОВИЧА Михайло ДОБКІН планує виставити свою кандидатуру на посаду Харкова на виборах у травні цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ДОБКІН повідомив в інтерв`ю журналістам.

«Я виставлятиму свою кандидатуру на вибори Харківського міського голови, які відбуватимуться 30 травня нинішнього року, і проситиму у харків`ян підтримки одержати довіру і право працювати міським головою впродовж чотирьох років у місті Харкові, а там видно буде», - сказав М.ДОБКІН.

Відповідаючи на питання, чи йшлося вже про розподіл посад у Харкові у разі, якщо на виборах переможе В.ЯНУКОВИЧ, М.ДОБКІН висловив упевненість в перемозі лідера Партії регіонів. При цьому він сказав журналісту, що хотів би «дещо відкоригувати питання», наголосивши: «Не якщо стане, а коли стане Президентом. Це буде вже дуже скоро».

«Я бачу себе надалі в місті Харкові, - сказав М.ДОБКІН. - Ми не домовлялися ще ні з ким, які посади в масштабі регіону. Я не знаю, як в інших областях, я вам можу сказати відносно Харкова, що точно не домовлялися. Я думаю, напевно, це передчасно. Сьогодні варто займатися іншими справами».