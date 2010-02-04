Експерти: зриву голосування не буде, але буде безлад

Ухвалені парламентом зміни до закону про вибори президента унеможливлять зрив голосування, але спричинять безлад в роботі дільничних виборчих комісій, прогонозують експерти.

Голова Комітету виборців України Олександр Черненко в інтерв`ю "Німецькій хвилі" назвав ухвалені парламентом поправки "цілком абсурдними", оскільки вони "скасовують кворум як необхідний атрибут колегіального органу". Він нагадав, що про небезпеку зриву виборів через штучний брак кворуму експерти говорили ще влітку. Але ініціатор перегляду закону – Партія регіонів – наполягла на змінах тільки тоді, коли це стало загрожувати її інтересам: "Якщо політичні сили ухвалюватимуть закони тому, що це їм вигідно, то виникає запитання: а де ж тут виборець?"

Черненко не виключив, що ухвалені поправки спровокують занепокоєння європейських спостерігачів за виборами, які ще після першого туру не радили змінювати законодавство поспіхом. І висловив сподівання на те, що президент Ющенко не підпише ухвалений закон до другого туру виборів.

Натомість БЮТівці звинуватили 29 депутатів від НУНС, які проголосували за зміни до закону разом з комуністами та регіоналами, у змові зі штабом Януковича. І заявили, що не мають жодних сумнівів, що це сталося за вказівкою президента Ющенка, який, мовляв, уже в четвер підпише закон. Представник президента в парламенті Ігор Попов відмовився прогнозувати реакцію президента.