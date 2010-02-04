Томенко: команда Януковича повторює помилки Кучми і Ющенка

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає неадекватним політичним кроком рішення обласних рад про висловлення недовіри губернаторам.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, коментуючи рішення Дніпропетровської і Харківської обласних рад про недовіру головам обласних держадміністрацій Віктору БОНДАРЮ та Арсену АВАКОВУ, віце-спікер сказав: «Політичні ініціативи про проведення позачергових сесій обласних рад з метою звільнення голів обласних адміністрацій є неадекватними і несвоєчасними політичними діями Партії регіонів».

«Очевидно, що сьогодні та в найближчі кілька днів Партія регіонів планує провести ще низку позачергових засідань обласних рад для того, щоб зреагувати на, на їхню думку, не правильну політичну позицію тих голів адміністрацій, які, не надто активно підтримують кандидата у президенти Віктора ЯНУКОВИЧА», - переконаний М.ТОМЕНКО.

Він зауважив, що, на жаль, команда В.ЯНУКОВИЧА світоглядно повторює помилки Президентів Леоніда КУЧМИ і Віктора ЮЩЕНКА, які вважали, що голови обласних адміністрацій повинні бути глибоко відданими Президенту та коливатися разом з генеральною лінією партії.

«Насправді голови обласних адміністрацій мусили б застерігати виконання законів, указів Президента і рішень уряду та бути передовсім авторитетними управлінцями, а не політичними діячами», - наголосив М.ТОМЕНКО. На його думку, цілком очевидно, що всі голови обласних адміністрацій, що призначалися Президентом В.ЮЩЕНКОМ, після інавгурації нового Президента мали б написати заяву про відставку, а новий уряд повинен запропонувати Президенту кандидатури нових голів адміністрацій, які будуть виконувати свої повноваження.

«Однак, поспішність проведення сесій обласних рад за кілька днів до завершення президентської виборчої кампанії – це традиційно не правильний політичний підхід у розумінні ролі регіональної влади в Україні», - сказав М.ТОМЕНКО та висловив сподівання, що по завершенні президентської кампанії в Україні нарешті з’явиться професійна та авторитетна регіональна влада.