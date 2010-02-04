Тігіпко у Сочі зустрівся з вищим керівництвом РФ

Лідер партії «Сильна Україна» Сергій ТІГІПКО вважає, що напередодні першого туру виборів Президента України в Росії і США його недооцінювали.

Як передає кореспондент УНІАН, про цей С.ТІГІПКО, який посів третє місце за результатами першого туру виборів Президента України, сказав в інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы».

«Я, коли висувався і йшов на вибори, то зробив дві поїздки, я був у Вашингтоні і Нью-Йорку і у Москві. У Вашингтоні і Нью-Йорку, можу сказати, і там, і там мене трошки недооцінили. І там, і там до мене неначебто поставилися з повагою, але думали, як, напевно, про дивакуватого такого підприємця, бізнесмена, який вирішив спробувати щастя», - сказав С.ТІГІПКО.

При цьому він додав, що недооцінювали його і в Москві. Втім, за його словами, з часом з російської сторони відбулася трансформація ставлення до нього, і він дійшов до голови Адміністрації Президента Росії. «Ми переговорили, і мені подобається за останній час саме такий, дійсно, прагматичний, погляд (на відносини з Україною - УНІАН)», - зазначив С.ТІГІПКО.

Відповідаючи на запитання про те, чи зустрічався він вже з новим послом Росії в Україні Михайлом ЗУРАБОВИМ, С.ТІГІПКО відповів негативно. «Ні. Він тільки приїхав. Я думаю, що зараз йому трошки не до мене», - сказав він і додав, що до цього у нього були хороші відносини з екс-послом РФ в Україні Віктором ЧЕРНОМИРДІНИМ. «Ми з ним буквально два дні тому знову зустрічалися. Він приїжджав сюди. Тому, я думаю, зустрінемося з паном ЗУРАБОВИМ, добре спілкуватимемося», - сказав С.ТІГІПКО.

При цьому С.ТІГІПКО підтвердив інформацію про те, що недавно він їздив до Росії (м. Сочі), де зустрічався з вищим керівництвом РФ. Проте він відмовився коментувати результати своїх контактів. «Ось якщо російські політики почнуть щось говорити, тоді і я, можливо, говоритиму. У Сочі дійсно був», - сказав С.ТІГІПКО.