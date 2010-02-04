Тимошенко заявляє, що Генпрокуратура залякує суддів

Кандидат на пост Президента України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про тиск Генеральної прокуратури на суддів Київського апеляційного адміністративного суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Вчора-позавчора проти суддів апеляційного адміністративного суду порушені кримінальні справи, і вже два дні суддів просто запрошують до Генеральної прокуратури і залякують, щоб вони не приймали рішення, які стоять на стороні закону і Конституції», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кандидат у президенти додала, що протягом всієї виборчої кампанії Київський апеляційний адміністративний суд намагався зберегти правові позиції у виборчому процесі.

Ю.ТИМОШЕНКО також вважає, що Вищий адміністративний суд України очолює нелегітимне керівництво, а сам суд приймає протиправні неправосудні рішення.