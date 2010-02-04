Тимошенко заявляє, що Генпрокуратура залякує суддів

11:36, 04 лютого 2010
Політика
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Прем`єр дає прес-конференцію

 Кандидат на пост Президента України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про тиск Генеральної прокуратури на суддів Київського апеляційного адміністративного суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Вчора-позавчора проти суддів апеляційного адміністративного суду порушені кримінальні справи, і вже два дні суддів просто запрошують до Генеральної прокуратури і залякують, щоб вони не приймали рішення, які стоять на стороні закону і Конституції», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кандидат у президенти додала, що протягом всієї виборчої кампанії Київський апеляційний адміністративний суд намагався зберегти правові позиції у виборчому процесі.

Ю.ТИМОШЕНКО також вважає, що Вищий адміністративний суд України очолює нелегітимне керівництво, а сам суд приймає протиправні неправосудні рішення.

 

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