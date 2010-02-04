Лавринович: у Тимошенко пропало все

У Партії регіонів сподіваються, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні визначиться щодо змін до закону про президентські вибори, які, зокрема, стосуються кворуму у виборчих комісіях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав перший заступник голови Верховної Ради, представинк Партії регіонів Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

«Впевнений, що сьогодні буде реакція Президента», - сказав він, нагадавши, що закон вже направлений на підпис главі держави.

Водночас, О.ЛАВРИНОВИЧ відмовився прогнозувати рішення В.ЮЩЕНКА. «Я не можу прогнозувати його дію і поведінку», - сказав він, висловивши сподівання, що Президент зацікавлений у тому, щоб «не бути учасником тих дій, які заплановані одним із кандидатів».

При цьому О.ЛАВРИНОВИЧ висловив переконання, що ухвалення цього закону унеможливило реалізацію планів Юлії ТИМОШЕНКО із фальсифікації виборів.

Коментуючи сьогоднішню прес-конференцію Ю.ТИМОШЕНКО, О.ЛАВРИНОВИЧ зауважив: «Це був цікавий сеанс психогіпнозу і навіювання людини, у якої пропало все».

За його словами, плани фальсифікації виборів були Партією регіонів вчасно розшифровані й унеможливлені. «Тому їй (ТИМОШЕНКО) настільки гірко втрачати останню надію, що вона звертається до всього і в цьому світі, і в іншому світі, щоб вони допомогли їй забезпечити можливість встановлювати результати виборів, як вона бажає», - сказав він.

Також О.ЛАВРИНОВИЧ відкинув будь-які звинувачення, що ухвалений вчора парламентом закон дає можливість «викидати людей» із виборчих комісій. За його словами, якщо вони прийдуть на роботу вчасно, то будуть працювати.

На його думку, також є неможливим сценарій, за яким комісії розділяться навпіл, і буде ухвалено два протоколи. О.ЛАВРИНОВИЧ підкреслив, що для цього є суди, які можуть прийняти рішення про перерахунок голосів, і цей перерахунок взагалі, на думку О.ЛАВРИНОВИЧА, може здійснюватись навіть у прямому ефірі.