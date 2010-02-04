У Домодєдово стався інцидент з літаком Москва – Донецьк

Внаслідок інциденту з літаком Як-42 авіакомпанії “Донбасаеро”, який виконував рейс за маршрутом Москва – Донецьк, ніхто не постраждав. Про це повідомила УНІАН прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку.

Згідно з повідомленням, 3 лютого 2010 року о 19.45 за київським часом на старті в аеропорту «Домодєдове» (Росія) на літаку Як-42 (державний реєстраційний знак UR-42372, експлуатант і власник - авіакомпанія «Донбасаеро»), який мав летіти в Донецьк (Україна), під час збільшення режиму роботи двигунів стався помпаж середнього двигуна. Екіпаж вимкнув середній двигун і вирулив на стоянку на двох двигунах.

На борту літака знаходилося шість членів екіпажу і 78 пасажирів. Небезпечні вантажі були відсутні. Всі пасажири літака Як-42 були пересаджені на інший літак, який здійснив рейс за запланованим маршрутом.