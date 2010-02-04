Гриценко вимагає від Ющенка негайно скликати РНБО

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО вимагає від Президента Віктора ЮЩЕНКА ветувати прийнятий Верховною Радою Закон "Про внесення змін до Закону "Про вибори Президента України" (щодо організації роботи виборчих комісій)”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі А.ГРИЦЕНКА.

«Глава держави, який згідно з Конституцією України повинен гарантувати дотримання прав людини і громадянина, не має права допустити порушення загальновизнаних у світі правових принципів під час проведення президентських виборів, - наголосив А.ГРИЦЕНКО. - Передбачені законом №6004 правові новації є деструктивними, вони порушують визнані в усьому світі правові принципи роботи колегіальних органів – виборчих комісій».

На переконання політика, вилучення із статті 28 чинного Закону «Про вибори Президента України» норми, яка визначала кворум як необхідну умову для легітимної роботи виборчої комісії, – це правове невігластво, що може спричинити хаос і безлад у роботі виборчих комісій по всій країні.

Якщо дотепер виборча комісія мала право проводити засідання і приймати рішення за наявності двох третин її чисельного складу, то в разі підписання Президентом закону №6004 комісія вважатиметься правомочною за будь-якої чисельності присутніх, констатував А.ГРИЦЕНКО.

«Дві-три людини, або взагалі сам голова комісії з печаткою можуть складати протоколи будь-якого змісту і на свій розсуд визначати результати волевиявлення. Це не закон, і не право – це повний абсурд і серйозна загроза спотворення результатів виборів», - переконаний голова Комітету ВР з питань національної безпеки.

Він підкреслив, що закон №6004 надає також фактично необмежені права виборчим комісіям вищого рівня – самочинно приймати рішення замість комісій нижчого рівня, навіть без подання скарг, звернень, або розгляду спірних питань у судах. Ця норма закону, в разі підписання його Президентом, створить додаткові передумови для зловживань на етапі підрахунку голосів.

«Партія регіонів, яка ініціювала цей закон, ставила за мету не допустити зриву виборів у день голосування. Вона досягла цієї мети – зриву не буде. Але підготовлений на швидку руку і прийнятий без урахування слушних поправок закон містить у собі ще більшу небезпеку – спотворення результатів волевиявлення і невизнання суспільством новообраного Президента», - переконаний голова парламентського комітету.

Він наголосив, що «допустити такого розвитку подій ми не маємо права. Бо прірва недовіри між владою і громадянами і без того вже досягає критичної межі, за якою небезпека конфлікту загальнонаціонального масштабу і руйнація України як держави».

«За цих умов, як голова Комітету з питань національної безпеки і оборони, я вимагаю від Президента України не підписувати закон №6004 і накласти на нього вето”, - заявив А.ГРИЦЕНКО.

Також він вимагає від Президента невідкладно провести засідання Ради національної безпеки і оборони України, на яке обов’язково запросити обох кандидатів на пост Президента, щоб спільно, за участю вищого керівництва держави, визначити заходи щодо забезпечення прозорих і чесних виборів у другому турі.

А.ГРИЦЕНКО запропонував провести це засідання у відкритому режимі, з трансляцією у прямому ефірі Першого національного телеканалу.