Верховна Рада «дістала» голову Конституційного Суду
Стрижак розказав, хто кому контроль
Стрижак обурений невиконанням Верховною Радою більш як десяти рішень Конституційного Суду
Голова Конституційного Суду України Андрій СТРИЖАК обурений невиконанням Верховною Радою протягом останніх кількох років більш як десяти рішень КС і застерігає депутатів від спроб контролювати роботу суду.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.
"Було наше звернення до народних депутатів про те, що упродовж декількох років систематично не виконуються рішення Конституційного Суду. І ми нагадали і народним депутатам, і пану ЛИТВИНУ, що, відповідно до Конституції України, вони зобов’язані виконувати рішення Конституційного Суду. Ми нагадали, які наслідки для держави мають ці невиконання рішень. Тому останній приклад - протистояння у Вищому адміністративному суді, тому що Верховна Рада не виконала рішення КС про те, щоб у законодавчому порядку виробити і врегулювати питання про призначення голів судів... Не тільки це рішення не виконується. Не виконується більше десяти рішень Конституційного Суду", - сказав А.СТРИЖАК.
При цьому він звернув увагу на те, що разом із невиконанням рішень КС парламент намагається встановити контроль за діяльністю суду. "Коли Верховна Рада збирається контролювати Конституційний Суд - далі нікуди, ми так далеко можемо зайти. Де є норма - чи в законі, чи у Конституції - право контролювати Конституційний Суд з боку Верховної Ради і народних депутатів?" - запитав А.СТРИЖАК.
Він нагадав, що у законі про Конституційний Суд, у статті 70 "чітко записано, що КС може зажадати від органу, який виконує рішення, як він його виконує і коли. І може навіть вказати на порядок виконання рішення".