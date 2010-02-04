Янукович замахнувся на два президентські строки

Кандидат у президенти, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що розраховує на два п’ятирічні строки свого перебування на посту глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на прес-конференції у Кривому Розі Дніпропетровської області. «Я розраховую на 10 років», - наголосив він.

В.ЯНУКОВИЧ вкотре підкреслив, що стратегія реалізації його президентської програми, метою якої є всебічний розвиток держави, входження України до двадцятки найпотужніших країн світу, підняття рівня життя людей, відновлення і підвищення міжнародного авторитету держави, розрахована до 2020 року.

«Я буду на посту Президента намагатися працювати так, щоб через 5 років не було соромно дивитися людям в очі», - заявив В.ЯНУКОВИЧ, відповідаючи на уточнююче запитання, як йому вдасться бути переобраним на другий термін у разі перемоги на нинішніх президентських виборах.