Янукович вважає, то «нормальні люди» на майдан Тимошенко не підуть

Кандидат на пост Президента, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ впевнений, що «нормальні люди» не підуть на заклик прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО на жоден майдан.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на прес-конференції у Кривому Розі Дніпропетровської області, коментуючи сьогоднішню заяву Ю.ТИМОШЕНКО.

«Це вона сама себе лякає. Не підуть люди на жодний майдан. Людям набридли її брехня, авантюрна політика і нездатність ефективно керувати урядом», - сказав кандидат у президенти.

В.ЯНУКОВИЧ також висловив упевненість, що вибори відбудуться.

Водночас політик зауважив, що на заклик Ю.ТИМОШЕНКО можуть зібратися лише одиниці її прихильників – «любителі таких самих страв, які любить вживати Ю.ТИМОШЕНКО, - бруд, брехня, наклеп». «Ось таке товариство може там зібратися. Нормальні люди на майдан не підуть», - вважає В.ЯНУКОВИЧ. Він також додав, що подібні заяви Ю.ТИМОШЕНКО означають її слабкість і розуміння того, що вона програє вибори Президента.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО обіцяє, що у разі перемоги В.ЯНУКОВИЧА на президентських виборах з використанням фальсифікацій буде «піднімати людей».

«Якщо нам не вдасться в організаційному порядку забезпечити збереження чесного волевиявлення людей, чесного підсумку цього волевиявлення, ми підніматимемо людей. У цьому немає ніяких сумнівів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО на запитання, чи можна очікувати на новий Майдан у разі перемоги на виборах її конкурента.