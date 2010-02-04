Янукович вважає, то «нормальні люди» на майдан Тимошенко не підуть
"Це вона сама себе лякає..."
Кандидат на пост Президента, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ впевнений, що «нормальні люди» не підуть на заклик прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО на жоден майдан.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на прес-конференції у Кривому Розі Дніпропетровської області, коментуючи сьогоднішню заяву Ю.ТИМОШЕНКО.
«Це вона сама себе лякає. Не підуть люди на жодний майдан. Людям набридли її брехня, авантюрна політика і нездатність ефективно керувати урядом», - сказав кандидат у президенти.
В.ЯНУКОВИЧ також висловив упевненість, що вибори відбудуться.
Водночас політик зауважив, що на заклик Ю.ТИМОШЕНКО можуть зібратися лише одиниці її прихильників – «любителі таких самих страв, які любить вживати Ю.ТИМОШЕНКО, - бруд, брехня, наклеп». «Ось таке товариство може там зібратися. Нормальні люди на майдан не підуть», - вважає В.ЯНУКОВИЧ. Він також додав, що подібні заяви Ю.ТИМОШЕНКО означають її слабкість і розуміння того, що вона програє вибори Президента.
Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО обіцяє, що у разі перемоги В.ЯНУКОВИЧА на президентських виборах з використанням фальсифікацій буде «піднімати людей».
«Якщо нам не вдасться в організаційному порядку забезпечити збереження чесного волевиявлення людей, чесного підсумку цього волевиявлення, ми підніматимемо людей. У цьому немає ніяких сумнівів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО на запитання, чи можна очікувати на новий Майдан у разі перемоги на виборах її конкурента.