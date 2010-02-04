Тимошенко побачила в Раді нову коаліцію

Кандидат у президенти, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що у Верховній Раді фактично створено нову коаліцію, яка й підтримала 3 лютого законопроект про зміни до закону про вибори Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції.

"Вчора, по суті, вимальовувалася коаліція Партії регіонів, комуністів і «Нашої України». І думаю, ця коаліція якраз і зробила свій перший успішний крок, зруйнувавши чесні вибори Президента й поставивши під загрозу чесний шлях розвитку України", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 лютого, Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав прийнятий парламентом Закон «Про внесення змін до закону України «Про вибори Президента України».

Прийнятим документом із закону вилучено положення, згідно з яким засідання виборчої комісії є повноважним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин складу комісії. При цьому в разі бездіяльності виборчої комісії комісія вищого рівня має право ухвалити рішення по суті питання, віднесеного до компетенції комісії нижчого рівня. В день голосування такі питання розглядаються комісією вищого рівня невідкладно.

Раніше Ю.ТИМОШЕНКО неодноразово висловлювала впевненість у тому, що після її перемоги на президентських виборах у парламенті буде створено нову відповідальну більшість, яка зможе підтримати кандидатуру Сергія ТІГІПКА на пост прем`єр-міністра й схвалити новий Кабінет міністрів, створений не на коаліційній, а на професійній основі.