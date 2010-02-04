Ющенко просить повідомляти про недопуск на дільниці членів виборчкомів
15:25, 04 лютого 2010Політика
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Президент звернувся до спостерігачів та ЗМІ
|Ірина Ванникова
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА на брифінгу для преси.
Вона зауважила, що, підписуючи ухвалені парламентом зміни до закону про вибори Президента, В.ЮЩЕНКО враховував існування також і небезпеки недопуску на виборчі дільниці членів виборчих комісій від кандидатів у президенти, про що заявляють представники цих кандидатів і правоохоронні органи.
Тому Президент закликає спостерігачів та ЗМІ про всі факти порушень негайно повідомляти правоохоронні органи.
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