Ющенко просить повідомляти про недопуск на дільниці членів виборчкомів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає офіційних спостерігачів, представників ЗМІ звернути особливу увагу на забезпечення вільної і безперешкодної участі усіх членів виборчих комісій у засіданнях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА на брифінгу для преси.

Вона зауважила, що, підписуючи ухвалені парламентом зміни до закону про вибори Президента, В.ЮЩЕНКО враховував існування також і небезпеки недопуску на виборчі дільниці членів виборчих комісій від кандидатів у президенти, про що заявляють представники цих кандидатів і правоохоронні органи.

Тому Президент закликає спостерігачів та ЗМІ про всі факти порушень негайно повідомляти правоохоронні органи.