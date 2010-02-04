Україні готують «сценарій бєспрєдєла»?

Одна з політичних сил цілеспрямовано готує «сценарій бєспрєдєла», коли країна може бути увергнута в хаос, заявив сказав заступник секретаря РНБО Дмитро ВИДРІН в ході відеомосту Київ-Москва, присвяченого виборам Президента України і українсько-російським відносинам.

Як передає кореспондент УНІАН, він висловив занепокоєність спробами знищити репутацію людей, які можуть бути «третейськими суддями» при виникненні конфліктної ситуації, звернув увагу на звинувачення однієї з політичних сил на адресу журналістів у продажності. «Мене хвилювало, коли почала цілеспрямовано знищуватися репутація ЦВК, коли було заявлено про те, що ЦВК вже у першому турі бере участь в підтасовуваннях», - сказав Д.ВИДРІН.

Також, на його думку, почала цілеспрямовано знищуватися репутація міжнародних спостерігачів. За його словами, про це свідчить той факт, що на 3 тисячі офіційних спостерігачів з`явилося майже стільки ж «лжеспостерігачів від Грузії». «Це була спроба знищити авторитет і репутацію міжнародних спостерігачів як таких», - вважає Д.ВИДРІН.

«Всі ці факти говорять про те, що одна з політичних сил цілеспрямовано готує сценарій, який можна назвати хаотичним сценарієм, сценарій бєспрєдєла, коли країна може бути увергнута в хаос тим, що не буде визнана перемога того або іншого претендента внаслідок того, що не буде до кого апелювати: ЦВК і журналісти - без репутації, спостерігачам ніхто не вірить», - сказав він.