Експерт підозрює, що Янукович на Донбасі знову покаже явку 102%

Методи блокування парламенту депутатами фракції Партії регіонів можна впевнено проектувати на всю Україну в контексті організації процесу волевиявлення. Так прокоментував вчорашнє блокування трибуни депутатами від ПР директор Агентства моделювання ситуацій Віталій БАЛА, повідомили УНІАН у прес-службі АМС.

За його словами, «регіонали» демонструють ступінь критичності цих виборів і готовність до реалізації сумнівних сценаріїв із організації виборів. І, перш за все, це стосується Донбасу, де команда Віктора ЯНУКОВИЧА добиратиме необхідні для перемоги голоси».

«Останні події в парламенті яскраво продемонстрували ступінь мотивації команди В.ЯНУКОВИЧА. Це означає, що ці вибори для них дійсно найкритичніші й організовувати їх вони будуть із прицілом на реалізацію найжорсткіших сценаріїв. Перш за все, це стосується Донбасу, де максимально планується підвищення явки, тісна робота з членами комісій усіх рівнів, їх розформовування й переформатування тощо. Саме для цього фракція ПР так наполегливо ставила питання про внесення всіх відповідних поправок до виборчого законодавства».

На думку В.БАЛИ, команда В.ЯНУКОВИЧА використовуватиме Донбас як «бездонний ресурсний котел», до останнього затягуючи передачу звітності в ЦВК. «Уже сьогодні зрозуміло, що явку виборців ПР доводитиме до рівня 2004 року - ми вкотре можемо стати свідками 102% голосувавших. Для В.ЯНУКОВИЧА Донбас має перетвориться на «бездонний електоральний котел», із якого він в останню мить зможе витягнути собі квиток у президентство. Це означає, що звітність про хід і результати голосування з округів Донбасу надходитиме до ЦВК із максимальною затримкою. Це буде першою ознакою фальсифікацій у регіоні», - зазначає директор АМС

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого депутати з фракції Партії регіонів із 8 ранку заблокували президію й трибуну парламенту, де за ініціативою “регіоналів” мало відбутися позачергове засідання.

На засідання було винесено в другому читанні проект закону про внесення змін до закону України «Про вибори Президента України» (про організацію роботи виборчих комісій). Документ пропонує встановити, що виборчі комісії мають право проводити засідання навіть за відсутності кворуму.

Проти ухвалення цих змін виступила фракція БЮТ.

Увечері 3 лютого парламент прийняв у цілому Закон «Про внесення змін до закону України «Про вибори Президента України».